Кинокомпания TenLetters объявила, что в России выпустят экранизацию сказки «Серебряное копытце» Павла Бажова. Режиссёром выступит Егор Сальников («Как я встретил её маму», «Смотри как я»). Cъёмки ленты пройдут в Пермском крае.

В этих сказах органично переплетается современность и патриархальная былинность. Может быть, в этом и кроется секрет русской души — соединение, казалось бы, несовместимого.

По словам авторов, они сохранят в картине «достоверный взгляд на легендарный сюжет» и проявят исключительное уважение к первоисточнику.

Премьера экранизации состоится в 2026 году. Точная дата пока не раскрывается.