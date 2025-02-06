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9-летний игрок в Counter-Strike 2 подписал контракт с профессиональным клубом Team Spirit

9-летний игрок в Counter-Strike 2 подписал контракт с профессиональным клубом Team Spirit
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Видеоблогер и игрок в Counter-Strike 2 Амир Han Дарчинов выпустил ролик, в котором сообщил, что подписал контракт с российско-сербским клубом Team Spirit. При этом Хану всего 9 лет.

Молодой киберспортсмен уже успел наиграть в CS 2 более 7,8 тыс. часов и имеет рейтинг 2400 ELO на FACEIT. Родители Амира также сообщили об интересе другого клуба — 1win, но признали, что «сердце игрока всегда было отдано Spirit».

Важно отметить, что обе организации проявили интерес к Амиру, ведь обе они являются одними из самых перспективных в СНГ! Огромное спасибо обоим клубам за поддержку и веру в нашего сына!

Team Spirit официально не анонсировала контракт с 9-летним игроком, но бренд-менеджер клуба подтвердил, что работает с Амиром. При этом в команде пока не знают, во что это выльется.

В конце 2023 года «спириты» подписали 15-летнего Алана Satanic Галлямова. Прошлой осенью он перешёл в основной состав, с которым занял третье место на DreamLeague Season 24, а в январе на правах аренды перешёл в другую топовую российскую команду — PARIVISION.

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