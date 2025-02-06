Комедия «Мы рожаем» с Кузьмой Сапрыкиным выйдет 6 февраля

Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что комедийный фильм «Мы рожаем» с Кузьмой Сапрыкиным и Анной Уколовой выйдет 6 февраля. Позднее лента появится в библиотеке стримингового сервиса.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Okko.

История посвящена тому, как между молодыми соседями по подъезду Аней и Димой не было ничего общего — девушка сбежала от властных родителей, чтобы покорить Москву, а Дима же, напротив, застрял на попечении у мамы и папы. Но однажды, как часто и бывает, что-то идёт не так, и к планам главных героев добавляется беременность девушки.

Также в актёрский состав вошли Алина Алексеева, Ян Цапник, Анастасия Панина, Сергей Степин и другие. Режиссёром выступил Дмитрий Суворов.