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Анонсирован документальный сериал о легендарном рок-клубе «Горбушка»

Анонсирован документальный сериал о легендарном рок-клубе «Горбушка»
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Стриминговый сервис Okko анонсировал документальный сериал о легендарном рок-клубе «Горбушка». Проект получил название «Горбушка. Сердце московского рока». В шоу войдёт три серии.

В 90-е годы «Горбушка» открыла свои двери для рок-музыкантов, которые получили всероссийскую известность. На сцене клуба выступали и зарубежные исполнители. Авторы проекта хотят показать, как типовой дом культуры при авиационном заводе стал местом глобальной тусовки.

Отмечается, что создатели документалки будут опираться исключительно на свидетельства очевидцев и непосредственных участников зарождения рок-клуба. Режиссёром выступил Тимур Фёдоров, работавший над проектом «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте».

Премьера сериала «Горбушка. Сердце московского рока» состоится в конце года. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

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