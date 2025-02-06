Assassin's Creed Shadows займёт на Mac рекордные 123 ГБ

В онлайн-магазине Apple появилась новая информация об Assassin's Creed Shadows. Согласно описанию, игра займёт на Mac рекордные 123 ГБ. Для сравнения, размер Valhalla на релизе составлял 50 ГБ, Odyssey — 45 ГБ, а Origins — 42,3 ГБ.

Однако вполне возможно, что размер Shadows указан без учёта сжатия файлов, и итоговое значение на других платформах будет отличаться.

Фото: Apple

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах уже стартовали предзаказы.