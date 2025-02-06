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Продажи видеокарт AMD Radeon RX 9000 стартуют 6 марта — инсайдер

Продажи видеокарт AMD Radeon RX 9000 стартуют 6 марта — инсайдер
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Как сообщает издание VideoCardz со ссылкой на инсайдера Uniko's Hardware, продажи видеокарт AMD Radeon RX 9000 стартуют 6 марта. До этого гендиректор направления графики AMD Дэвид Макафи подтвердил, что корпорация выпустит новую линейку как раз в первом месяце весны.

Точные технические характеристики грядущих видеокарт ещё неизвестны. По данным информаторов, AMD раскроет подробности на отдельной презентации, которая пройдёт в конце этого месяца.

AMD анонсировала видеокарты RX 9000 ещё в начале января на конференции CES 2025. Ожидается, что стоимость рефересной RT 9070 XT составит $ 479 (~ 47 тыс. рублей).

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