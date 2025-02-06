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Вышел первый трейлер фильма «Смурфики в кино» — премьера 18 июля

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Смурфики в кино». В начале ролика показали певицу Рианну, которая озвучила в предстоящей картине Смурфетту.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Согласно синопсису, папу Смурфа таинственным образом похищают злые волшебники, после чего Смурфетта отправляется со своими сородичами в реальный мир, чтобы спасти его. Благодаря новым друзьям смурфики также должны спасти свою вселенную.

В актёрский состав вошли Ханна Уоддингэм, Дэн Леви, Наташа Лионн, Курт Рассел, Джон Гудман, Ник Офферман, Билли Лурд, Эми Седарис, Октавия Спенсер и другие. Режиссёрами выступили Крис Миллер («Кот в сапогах») и Мэтт Лэндон.

Мировая премьера ленты «Смурфики в кино» состоится 18 июля.