Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер фильма «Смурфики в кино» — премьера 18 июля

Вышел первый трейлер фильма «Смурфики в кино» — премьера 18 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Смурфики в кино». В начале ролика показали певицу Рианну, которая озвучила в предстоящей картине Смурфетту.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Согласно синопсису, папу Смурфа таинственным образом похищают злые волшебники, после чего Смурфетта отправляется со своими сородичами в реальный мир, чтобы спасти его. Благодаря новым друзьям смурфики также должны спасти свою вселенную.

В актёрский состав вошли Ханна Уоддингэм, Дэн Леви, Наташа Лионн, Курт Рассел, Джон Гудман, Ник Офферман, Билли Лурд, Эми Седарис, Октавия Спенсер и другие. Режиссёрами выступили Крис Миллер («Кот в сапогах») и Мэтт Лэндон.

Мировая премьера ленты «Смурфики в кино» состоится 18 июля.

Материалы по теме
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android