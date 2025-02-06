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Дебютный трейлер «Фантастической четвёрки» набрал 202 млн просмотров за сутки

Дебютный трейлер «Фантастической четвёрки» набрал 202 млн просмотров за сутки
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6 февраля компания Marvel опубликовала дебютный трейлер фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой картины в этой киновселенной. За первые сутки ролик набрал на всех площадках свыше 202 млн просмотров.

Такой показатель стал лучшим для фильмов Marvel Studios за последнее время. К примеру, на момент написания материала число просмотров у трейлера на YouTube составляет 22 млн.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

Лента расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Премьера картины в мировом прокате состоится 25 июля.

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