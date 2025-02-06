Анонсирована игровая выставка iicon от организаторов Е3

Американская ассоциация Entertainment Software Association (ESA), которая выступала организатором легендарной Е3, анонсировала новую игровую выставку. Она получила название iicon — Interactive Innovation Conference.

В каком конкретно формате пройдёт мероприятие, пока неизвестно. Некоторые предполагают, что выставка будет больше для разработчиков в духе GDC.

Среди участников уже заявлены Sony, Nintendo, Microsoft, Amazon. Disney, EA, Epic Games, Square Enix, Take-Two, Ubisoft и WB Games. Больше подробностей организаторы раскроют позже.

Игровая выставка iicon пройдёт с 27 по 30 апреля в Лас-Вегасе.