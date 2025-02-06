Сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» продлили на второй сезон

Онлайн-кинотеатры Wink и Start объявили о продлении сериала «Дети перемен» на второй сезон. Об этом авторы шоу рассказали во время презентации своих будущих работ.

Таким образом, криминальный сериал со звёздами «Слова пацана» продлили спустя месяц после завершения шоу. Первый сезон стартовал 21 ноября и завершился 2 января, получив в целом положительные отзывы зрителей.

«Дети перемен» рассказывает истории трёх братьев от разных отцов, которые живут в 1990-х. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. На дворе стоит 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.