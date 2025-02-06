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В Dota 2 закончился ивент «Павшая корона» — мини-режимы и лавка конфет останутся в игре

В Dota 2 закончился ивент «Павшая корона» — мини-режимы и лавка конфет останутся в игре
Аудио-версия:
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Разработчики Dota 2 официально завершили временное событие «Павшая корона». На сайте игры Valve опубликовала блог, посвящённый финалу ивенту.

Продолжить прохождение ивента больше не получится. Однако в Dota 2 останется архив ивента: там можно будет потратить оставшиеся конфеты в лавке, монеты и так далее.

Мы рады представить архив «Павшей короны» — полную коллекцию мини-игр и комиксов из всех четырёх актов, доступную в главном меню всем вне зависимости от того, что вы успели разблокировать за время события (а ещё мы сохранили ваш прогресс на карте каждого акта — для потомков).
Архив «Павшей короны» в Dota 2

Архив «Павшей короны» в Dota 2

Фото: Дота Степана / Valve

Также Valve намекнула, что в будущем может добавить другие подобные ивенты.

Нам очень понравилось рассказывать о событиях, происходивших в Скайрасе, Друуде и Айсреке, но многие другие миры остались неизведанными. Пришло время оставить Жуткое гнездо в прошлом (по крайней мере, пока) и направить свои компасы на новые путеводные звёзды. Там и увидимся.

«Павшая корона» началась в апреле 2024 года и была разделена на четыре акта. В ходе ивента можно было узнать новую историю о Vengeful Spirit и Skywrath Mage, получить парные арканы персонажей и другие награды.

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