Российская Virtus.pro вышла в плей-офф чемпионата мира по Rainbow Six

Российский состав Virtus.pro по итогам групповой стадии обеспечил себе место в верхней сетке плей-офф Six Invitational 2025 — главного турнира по тактическому шутеру Rainbow Six: Siege.

Сегодня команда Евгения karzheka Петришина уверенно переиграла японскую SCARZ — 2:0 (7:4, 8:6). По итогам четырёх матчей VP набрала 12 очков и при любых раскладах займёт минимум второе место.

Фото: Liquipedia

По итогам групповой стадии первые места попадут сразу во второй раунд верхней сетки, 2–3 места — в первый раунд, следующая команда начнёт плей-офф с нижней сетки, а последнее место покинет турнир.

Чемпионат мира Six Invitational 2025 по R6 проходит с 3 по 16 февраля в Бостоне, США. Призовой фонд турнира составляет $ 3 млн.