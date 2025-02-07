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BB Team вылетела с топ-турнира BLAST Slam 2 по «Доте» в Копенгагене

BB Team вылетела с топ-турнира BLAST Slam 2 по «Доте» в Копенгагене
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Российская команда BetBoom Team завершила выступление на престижном турнире BLAST Slam II по Dota 2, заняв 7–8 место.

BB Team с заменой (TORONTOTOKYO выступал вместо Kataomi из-за визовых проблем) не смогли справиться с Team Falcons — «соколы» проиграли первую карту, но затем перевернули ход матча и одержали волевую победу.

В другом матче сегодняшнего дня российская PARIVISION смогла обыграть Team Liquid и уже сегодня сыграет в 1/4 финала против Nigma Galaxy. Вторая пара пятницы — Falcons против Yakult Brothers.

Фото: Liquipedia

Престижный турнир BLAST Slam 2 по «Доте» проходит в студийном формате с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять приглашённых команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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