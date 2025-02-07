Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Katowice 2025. Четвертьфинал. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дэниэл Рэдклифф сыграет в военном триллере «Доверься этому человеку»

Дэниэл Рэдклифф сыграет в военном триллере «Доверься этому человеку»
Комментарии

По информации издания Deadline, Дэниэл Рэдклифф и Лукас Хеджес сыграют вместе в военном триллере «Доверься этому человеку». Режиссёром и сценаристом выступит Уилл Грэм.

Основанный на оригинальном сценарии Грэма, этот триллер рассказывает об амбициозном офицере армейской разведки, которому во время войны во Вьетнаме поручили расследовать дело награждённого орденом солдата с загадочным прошлым.

Грэм был номинирован на премию «Эмми» за роль в фильме «Дейзи Джонс и The Six». Рэдклифф только что завершил работу над главной ролью в бродвейской постановке «Весело мы катимся по жизни», которая принесла ему премию «Тони» и ещё одну номинацию на «Грэмми».

Даты начала съёмок и выхода у ленты нет.

Материалы по теме
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android