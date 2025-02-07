Дэниэл Рэдклифф сыграет в военном триллере «Доверься этому человеку»

По информации издания Deadline, Дэниэл Рэдклифф и Лукас Хеджес сыграют вместе в военном триллере «Доверься этому человеку». Режиссёром и сценаристом выступит Уилл Грэм.

Основанный на оригинальном сценарии Грэма, этот триллер рассказывает об амбициозном офицере армейской разведки, которому во время войны во Вьетнаме поручили расследовать дело награждённого орденом солдата с загадочным прошлым.

Грэм был номинирован на премию «Эмми» за роль в фильме «Дейзи Джонс и The Six». Рэдклифф только что завершил работу над главной ролью в бродвейской постановке «Весело мы катимся по жизни», которая принесла ему премию «Тони» и ещё одну номинацию на «Грэмми».

Даты начала съёмок и выхода у ленты нет.