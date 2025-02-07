Адам Скотт получил главную роль в мистическом фильме ужасов «Обман» про писателя

Издание Variety сообщило, что Адам Скотт, известный по «Разделению» и «Невероятной жизни Уолтера Митти», сыграет главную роль в мистическом хорроре «Обман».

В фильме Скотт сыграет писателя в жанре ужасов, который приезжает в отдалённую ирландскую гостиницу, чтобы развеять прах своих родителей, не подозревая, что, по слухам, в этом месте обитает ведьма.

Режиссёром и сценаристом фильма стал Дэмиен Маккарти, снявший в прошлом году нашумевший фильм «Астрал. Медиум», который вызвал ажиотаж после премьеры на фестивале SXSW, где он получил приз зрительских симпатий.

Съёмки картины стартуют в Ирландии в конце этого месяца.