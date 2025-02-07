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GTA 6 точно выйдет этой осенью

GTA 6 точно выйдет этой осенью
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В последнее время фанаты всё чаще задаются вопросом, планирует ли Rockstar отложить релиз GTA 6 на 2026 год. Как оказалось, таких планов нет, хотя некоторые слухи говорят об обратном.

В свежем отчёте Take-Two подтвердила, что релиз игры намечен на осень этого года, как и было озвучено изначально. Никаких переносов, по крайней мере пока, не предвидится.

Мы объявили довольно узкое окно. Но считаем, что оно подходит. А потом, когда это будет уместно, Rockstar, конечно, расскажет больше.

Ещё Take-Two обозначила, что Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года, а Borderlands 4 уже после GTA 6, но тоже до конца этого года.

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