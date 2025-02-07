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Около половины российских фильмов с господдержкой не окупаются в прокате

Около половины российских фильмов с господдержкой не окупаются в прокате
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По словам председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, Министерство культуры и Фонд кино поддерживают минимум 150 кинокартин в год. Интересно, что среди них всех окупается лишь половина лент.

По его словам, в 2022 году из 26 таких фильмов коммерчески успешной стала только одна картина. В последующие годы, отметил эксперт, ситуация стала улучшаться.

То же самое касается и тех проектов, которые не поддержал Фонд кино. Есть много проектов, которые без поддержки Фонда потратили 300 млн, а в прокате собрали всего 100-150 млн.

Воронков считает, что за 2025 год не окупятся даже 50% лент, вышедших с поддержкой государства.

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