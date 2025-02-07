Продажи планшетов в России поставили исторический рекорд

Согласно данным аналитики МТС, за 2024 год в России было продано 3 млн планшетов на общую сумму 61,7 млрд рублей. Это рекордный показатель за всю историю отечественного рынка.

Высокий спрос на планшеты объясняется несколькими факторами. Прежде всего устройства этой категории становятся более функциональными и мощными, что позволяет использовать их для решения широкого спектра рабочих задач. Кроме того, пользователи стали выбирать планшеты того же бренда, что и их смартфоны, для удобства использования.

В сравнении с 2023 годом, продажи планшетов увеличились на 23% в штуках и на 24% в денежном выражении. Лидером по продажам стал бренд Xiaomi, за ним следуют Huawei, российские бренды, Samsung и малоизвестные китайские бренды.