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Анджелина Джоли заявила, что ни один из её шестерых детей не хочет связывать жизнь с кино

Анджелина Джоли заявила, что ни один из её шестерых детей не хочет связывать жизнь с кино
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Анджелина Джоли посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре и рассказала, что ни у одного из её шестерых детей нет тяги сниматься в кино.

Некоторые из детей так или иначе связаны с искусством, к примеру, любят посещать театры, но никто не хотел бы оказаться на большом экране.

Я всегда хотела, чтобы они были рядом с кино, потому что хотела, чтобы они знали, что у нас замечательная семья, в которой можно заниматься творчеством, быть художником, быть кем угодно… им это неинтересно.

Она сказала, что её дети ближе всего были к кинопроизводству, когда работали за кулисами во время съёмок фильма «Мария». Двое её сыновей, Мэддокс и Пакс, были помощниками режиссёра ленты.

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