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«Кевин Файги плохо относится к авторам комиксов»: создатель Дэдпула — о конфликте с Marvel

«Кевин Файги плохо относится к авторам комиксов»: создатель Дэдпула — о конфликте с Marvel
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Роб Лайфелд, автор комиксов и создатель Дэдпула с Кейблом, рассказал, что отныне перестанет сотрудничать с Marvel Studios. Всё из-за неприятных ситуаций, произошедших непосредственно с самим Робом.

На премьере «Дэдпула и Росомахи» Лайфелд узнал, что его и его семью не пригласили на мероприятие, которые он привык посещать — их всегда проводят после мировой премьеры для прессы и других важных людей. Он также почувствовал пренебрежение со стороны руководства Disney, включая босса Marvel Studios Кевина Файги, который, по его словам, был рядом с ним на красной дорожке, но не подал никакого знака.

Это было сделано для того, чтобы смутить, унизить, победить меня. Кевин Файги плохо относится к авторам комиксов.

Обычно Marvel Studios упоминает создателей комиксов в конце фильма, но Лайфелд хотел, чтобы его имя было упомянуто в более значимом контексте.

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