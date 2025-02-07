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Маккенна Грейс и Кирнан Шипка снимутся в триллере о похищении девушек

Маккенна Грейс и Кирнан Шипка снимутся в триллере о похищении девушек
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По данным Deadline, Маккенна Грейс, известная по новым «Охотникам за привидениями», и Кирнан Шипка, снявшаяся в сериале «Безумцы», снимутся вместе в триллере The Nowhere Game.

Фильм рассказывает о Кэрин и Элли, чья поездка принимает пугающий оборот, когда их похищает хладнокровный садист и вовлекает в жестокую игру на выживание. Кэрин и Элли оказываются в лесу с ограниченными припасами, и на них объявляется охота. Пробираясь по дикой местности, они находят жуткие подсказки, оставленные предыдущими «участницами».

Постановщиками триллера выступят Дэвид Шарбонье и Джастин Дуглас Пауэлл. Даты съёмок и выхода у ленты пока нет.

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