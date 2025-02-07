В России могут возродиться «Игромир» и Comic Сon

По данным газеты «Коммерсантъ», новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon, ранее принадлежавших ООО КРИ, организатору крупнейших выставок популярной молодёжной культуры, стал «Яндекс».

Первые с 2019 года фестивали интернет-холдинг планирует провести уже осенью 2025 года. Это случится, если в планах не будет изменений и если всё задуманное получится реализовать.

Сейчас начнём формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнёрами, производителями контента, холдингами и спонсорами.

Собеседники газеты предполагают, что флагманами на мероприятиях станут Atomic Heart и «Алмазный меч, деревянный меч».