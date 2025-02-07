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Авторы «Цивилизации 7» обещают улучшить игру на фоне критики от фанатов

Авторы «Цивилизации 7» обещают улучшить игру на фоне критики от фанатов
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Утром 6 февраля состоялся расширенный релиз CIvilization 7 — продолжения культовой серии стратегий геймдизайнера Сида Мейера. К игре уже приступили владельцы расширенных изданий проекта и раскритиковали проект за недоработанный интерфейс, сомнительные геймплейные изменения и отсутствие базовых механик из предыдущих частей.

Спустя сутки после расширенного релиза студия Firaxis опубликовала обращение к игрокам. В нём разработчики поблагодарили геймеров за обратную связь и поделились планами по улучшению стратегии. Так, в ближайшее время команда займётся пользовательским интерфейсом, чтобы он стал удобнее, понятнее и читабельнее.

Кроме того, разработчики также добавят базовый функционал из прошлых частей серии. Речь идёт об опции HotSeat для игры за одним устройством, возможности называть свои города и настройки карт перед стартом матча. В марте авторы также выпустят большой патч со множеством изменений, включая улучшенный ИИ, устранение багов и других нововведений.

Полноценный релиз «Цивилизации 7» состоится 11 февраля на ПК и консолях.

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