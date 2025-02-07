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Том Круз рассказал, станет ли «Миссия невыполнима 8» последним фильмом в серии

Том Круз рассказал, станет ли «Миссия невыполнима 8» последним фильмом в серии
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Уже 21 мая состоится премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». По названию ленты можно предположить, что картина станет большим финалом для героя Итана Ханта, которого Том Круз играет с 1996 года, однако актёр намекнул на обратное.

Как объяснила звезда франшизы, «Финальная расплата» будет невероятным эмоциональным путешествием, но это не значит, что оно будет последним. От конкретного ответа Круз уклонился, призвав зрителей посмотреть фильм и сделать выводы самим.

Будет ли этот фильм последним? Сперва посмотрите фильм. Мне трудно обсудить в данный момент, потому что это действительно то, что вы должны испытать в кино. Эпическое, эмоциональное путешествие всей франшизы, своего рода одиссея, это гомерический фильм.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». К своим ролям вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры.

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