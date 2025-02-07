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Продолжение мультсериала «Финес и Ферб» состоится этим летом

Продолжение мультсериала «Финес и Ферб» состоится этим летом
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Издание Variety обратило внимание на слова авторов мультсериала «Финес и Ферб» Дэна Повенмайра и Свомпи Марша. Они заявили, что продолжение шоу выйдет уже летом этого года.

По словам создателей проекта, лето — идеальное время для возвращения мультсериала, поскольку он сам воспринимается как некие «летние каникулы».

Поскольку «Финес и Ферб» — это, по сути, праздник летних каникул, лето — идеальное время для премьеры нового сезона.

Мультсериал рассказывает о несуществующем американском городе Дэнвилль, в котором живут два мальчика, Финес Флинн и его сводный брат Ферб Флетчер. Каждый день каникул они ради удовольствия реализуют невероятно сложные и кажущиеся небезопасными проекты: они могут сделать гигантские американские горки через весь город или портал на Марс. Каждый раз их тяга к знаниям заводит Финеса и Ферба в новые приключения.

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