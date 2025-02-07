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В 2024 году в России выросли продажи планшетов — в топе Apple, Huawei и Xiaomi

В 2024 году в России выросли продажи планшетов — в топе Apple, Huawei и Xiaomi
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» поделилась данными о продажах планшетов в России в 2024 году. По исследованию компании, за прошедшие 12 месяцев продажи устройств в стране оказались выше на 22% в количественном и на 23% в денежном выражении.

Так, за 2024 год россияне приобрели 3,1 млн планшетов на сумму 63,5 млрд рублей. Средняя стоимость устройства не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила около 20,3 тысячи рублей. В топ брендов в штучном выражении вошли Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple.

В денежном выражении российский рынок планшетов возглавляет Apple. Далее следуют Samsung, Huawei, Honor и Redmi. Что касается количества, то самыми продаваемыми устройствами стали Redmi Pad SE, iPad 2021 года и Honor PAD X9.

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