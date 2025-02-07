Продажи iPhone SE 4 стартуют уже в феврале — СМИ

Авторитетное издание Bloomberg поделилось новыми деталями iPhone SE 4 — грядущего бюджетного смартфона от Apple. По данным журналистов, устройство представят уже на следующей неделе, в период с 10 по 16 февраля. Продажи модели должны стартовать уже до конца месяца, точная цена пока неизвестна.

В Bloomberg подтвердили основные недавние утечки: смартфон будет напоминать iPhone 14 с процессором A18 и разъёмом USB-C. Ожидается, что модель получит безрамочный OLED-экран с вырезом для фронтальной камеры и 48-мегапиксельный основной модуль.

Вместе с iPhone SE 4 компания Apple также планирует запустить и другие устройства: новые MacBook Air с процессором M4, iPad и iPad Air. Гаджеты должны появиться в продаже в первой половине 2025 года.