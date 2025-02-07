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Для The Sims 4 выйдет дополнение «Любимое дело» с малым бизнесом и татуировками

Для The Sims 4 выйдет дополнение «Любимое дело» с малым бизнесом и татуировками
Аудио-версия:
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Компания Electronic Arts представила новое большое дополнение для The Sims 4 под названием «Любимое дело». Аддон для симулятора жизни выйдет уже 6 марта на ПК и консолях и будет переведён на русский язык.

Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

«Любимое дело» будет посвящено малому бизнесу — симы впервые смогут открыть собственное дело и зарабатывать на этом. Персонажи смогут работать в тату-салоне, создавать гончарные изделия и даже давать обучающие уроки другим симам, постепенно улучшая свои навыки. В игре также появится система деловой репутации, которая предложит бонусы за добросовестную работу.

Наконец, с выходом «Любимого дела» в The Sims 4 добавят город Нордхавен. В нём симы как раз смогут заниматься малым бизнесом, читать лекции и даже становиться наставниками. Всеми подробностями расширения в EA поделятся ближе к его выходу — через месяц.

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