Расписание первого дня плей-офф чемпионата IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

Сегодня, 7 февраля, начнётся финальный этап топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В рамках первого дня плей-офф состоятся два четвертьфинальных матча. В одном из противостояний на вылет столкнутся две российские команды.

Расписание IEM Katowice 2025 по CS2 на 7 февраля, пятница:

17:45. The MongolZ (Монголия) — Eternal Fire (Турция);

21:00. Virtus.pro (Россия) — Team Spirit (Россия).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.