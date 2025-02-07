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IEM Katowice 2025. Четвертьфинал. День 8
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Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
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Расписание матчей IEM Katowice 2025 по CS2 на 7 февраля (ИЕМ Катовице по КС2)

Расписание первого дня плей-офф чемпионата IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 7 февраля, начнётся финальный этап топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В рамках первого дня плей-офф состоятся два четвертьфинальных матча. В одном из противостояний на вылет столкнутся две российские команды.

Расписание IEM Katowice 2025 по CS2 на 7 февраля, пятница:

  • 17:45. The MongolZ (Монголия) — Eternal Fire (Турция);
  • 21:00. Virtus.pro (Россия)Team Spirit (Россия).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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