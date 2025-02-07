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Драматический фильм «Два капитана» выйдет в России 27 февраля — новый трейлер

Драматический фильм «Два капитана» выйдет в России 27 февраля — новый трейлер
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Вышел новый трейлер драматического фильма «Два капитана». Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 27 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат «Наше Творческое Объединение».

Согласно синопсису, отцы Серёжи и Агвана в детстве были лучшими друзьями, но предательство одного из них навсегда перечеркнуло дружбу и их пути разошлись. Дети оказываются на грани жизни и смерти после побега из дома, а их отцы, некогда лучшие друзья, продолжают жестокую вражду из-за женщины, разрушившей их прошлое. Вместо спасения детей они погружаются в схватку выяснения отношений, пока правда десятилетней давности медленно выплывает наружу.

В актёрский состав вошли Рома Жиган, Вадим Бадмацыренов, Мэдэгма Доржиева, Анастасия Турушева, Чингис Гуруев и другие. Кресло режиссёра занял Баир Уладаев («На берегу мечты»).

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