Расписание BLAST Slam 2 по «Доте» на 7 февраля — PARIVISION встретится с Nigma Galaxy
Сегодня, 7 февраля, продолжится плей-офф топ-турнира BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Начинаются четвертьфиналы соревнования. По итогам сегодняшних best-of-3 встреч победители пройдут в полуфиналы к Tundra Esports и Gaimin Gladiators, а проигравшие вылетят с ивента.
Расписание игр BLAST Slam 2 по «Доте» на 7 февраля, пятница:
- 18:00. Nigma Galaxy (Ливан) — PARIVISION (Россия);
- 21:00. Yakult Brothers (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток).
Престижный ивент BLAST Slam 2 по «Доте» проходит в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
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