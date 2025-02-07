Расписание BLAST Slam 2 по «Доте» на 7 февраля — PARIVISION встретится с Nigma Galaxy

Сегодня, 7 февраля, продолжится плей-офф топ-турнира BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Начинаются четвертьфиналы соревнования. По итогам сегодняшних best-of-3 встреч победители пройдут в полуфиналы к Tundra Esports и Gaimin Gladiators, а проигравшие вылетят с ивента.

Расписание игр BLAST Slam 2 по «Доте» на 7 февраля, пятница:

18:00. Nigma Galaxy (Ливан) — PARIVISION (Россия) ;

; 21:00. Yakult Brothers (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток).

Престижный ивент BLAST Slam 2 по «Доте» проходит в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.