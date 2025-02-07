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VP сыграет в плей-офф IEM Katowice 2025 по CS2 с заменой — первый матч против Team Spirit

VP сыграет в плей-офф IEM Katowice 2025 по CS2 с заменой — первый матч против Team Spirit
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Российский состав Virtus.pro выступит с заменой в плей-офф топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

Как сообщили представители клуба, двухлетняя виза новичка VP Тимура FL4MUS Марьева вступит в силу лишь 11 февраля. А так как его предыдущая виза подошла к концу, он вынужден пропустить плей-офф ивента.

В решающей стадии Фламуса заменит бывший игрок «медведей» Николай mir Битюков, который не выступал на про-сцене с апреля 2024 года.

Состав VP в плей-офф IEM Katowice 2025 по CS2:

  • Денис electroNic Шарипов;
  • Пётр fame Болышев;
  • Евгений FL1T Лебедев;
  • Кайсар ICY Файзнуров;
  • Николай mir Битюков (замена);
  • Павел PASHANOJ Легостаев (тренер).

В первом матче плей-офф Virtus.pro встретится с российской Team Spirit. Команда, проигравшая в данном противостоянии, покинет ивент. Серия начнётся сегодня, 7 февраля, в 21:00 по московскому времени.

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