Стартовали съёмки пятого сезона детектива «Спасская» — кадры с площадки

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Пресс-служба ВГТРК объявила о старте съёмок пятого сезона детективного сериала «Спасская». Также авторы опубликовали несколько кадров с площадки.

В продолжении шоу главная героиня займётся поисками серийного убийцы в Сочи. Одна из жертв – сводная сестра сотрудника Следственного управления по Северо-Западному округу Москвы, с которым Анна когда-то училась и встречалась. Помимо этого, Спасская узнает, что официально умерший в колонии бывший начальник уголовного розыска Сочи Сергей Емельянов на самом деле жив и планирует избавиться от неё.

В актёрский состав входят Александр Голубев, Роман Маякин, Алексей Матошин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Дмитрий Ульянов, Александр Макогон, Ольга Чудакова и другие.

Сроки и дата премьеры пятого сезона пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба ВГТРК

Фото: Пресс-служба ВГТРК

Фото: Пресс-служба ВГТРК

Фото: Пресс-служба ВГТРК

Фото: Пресс-служба ВГТРК