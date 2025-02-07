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Aurora Gaming распустила состав по Dota 2 — клуб может вернуться с русскоязычным ростером

Aurora Gaming распустила состав по Dota 2 — клуб может вернуться с русскоязычным ростером
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Киберспортивный клуб Aurora Gaming распустил состав по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

В анонсе сказано, что игроки Эйбэд Abed Азэль Юсоп, Ануча Jabz Дживаронг и Воравит Q Мекчай выставлены на трансфер, а Чан Oli Чон Кин, Джинн Palos Марри П. Ламатао и тренер Ли SunBhie Чон Дже стали свободными агентами.

Бывший состав Aurora по «Доте»:

  • Джинн Palos Марри П. Ламатао;
  • Эйбэд Abed Азэль Юсоп;
  • Ануча Jabz Дживаронг;
  • Воравит Q Мекчай;
  • Чан Oli Чон Кин;
  • Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

Сербская «Аврора» пришла на про-сцену «Доты» в 2023 году, подписав один из сильнейших составов Юго-Восточной Азии. За это время команда выступила на множестве тир-1 соревнований, однако в последнее время результаты ростера пошли на спад.

Представители Aurora Gaming отметили, что они «не прощаются», пообещав «увидеться уже в скором времени». По слухам, клуб может подписать русскоязычный состав, куда войдут Егор Nightfall Григоренко, Глеб kiyotaka Зырянов, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Мирослав Mira Колпаков и Никита Pantomem Балаганин.

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