Звезда «Тупой и ещё тупее» хранит разгромные обзоры комедии уже 30 лет

Звезда культовой комедии «Тупой и ещё тупее» Джефф Дэниелс пообщался с журналистами издания The Guardian. В ходе разговора актёр поделился, что до сих пор хранит более 200 разгромных обзоров ленты.

Большинство критиков крайне негативно восприняли картину, однако это не помешало ей собрать внушительную кассу и стать классикой.

Рецензии были ужасными. У меня до сих пор есть сборник из 200 обзоров, в которых жёстко критикуют фильм и желают, чтобы он никогда не существовал. Однако после этого лента была самой кассовой премьерой на протяжении шести недель подряд. Вот тогда я понял, что мы сделали невозможное.

Фильм рассказывает историю двух безработных молодых людей, которые отправляются в безрассудное путешествие через всю страну, надеясь прервать полосу собственных постоянных неудач. Премьера состоялась в 1994 году.