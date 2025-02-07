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OG представила обновлённый состав по Dota 2 — Ceb снова вернулся в команду

OG представила обновлённый состав по Dota 2 — Ceb снова вернулся в команду
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Европейский клуб OG объявил новых игроков состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

32-летний чемпион The International Себастьян Ceb Дебс официально вошёл в основной состав по «Доте», заняв третью позицию. Новой «четвёркой» коллектива стал бывший игрок «молодёжки» NAVI Тамир Daze Токпанов. Киберспортсмен из Казахстана заменил в команде Меттью Ari Уолкера, ранее переведённого в запас OG.

Состав OG по «Доте»:

  • Ньенгнара 23savage Тирамаханон;
  • Леон Nine Кирилин;
  • Себастьян Ceb Дебс;
  • Тамир Daze Токпанов;
  • Джиан xNova Вей Яп;
  • Морис KheZu Гутман (тренер).

Новый состав OG дебютирует в закрытых отборочных к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4, которые начнутся 13 февраля.

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