OG представила обновлённый состав по Dota 2 — Ceb снова вернулся в команду

Европейский клуб OG объявил новых игроков состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

32-летний чемпион The International Себастьян Ceb Дебс официально вошёл в основной состав по «Доте», заняв третью позицию. Новой «четвёркой» коллектива стал бывший игрок «молодёжки» NAVI Тамир Daze Токпанов. Киберспортсмен из Казахстана заменил в команде Меттью Ari Уолкера, ранее переведённого в запас OG.

Состав OG по «Доте»:

Ньенгнара 23savage Тирамаханон;

Леон Nine Кирилин;

Себастьян Ceb Дебс;

Тамир Daze Токпанов;

Джиан xNova Вей Яп;

Морис KheZu Гутман (тренер).

Новый состав OG дебютирует в закрытых отборочных к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4, которые начнутся 13 февраля.