OG представила обновлённый состав по Dota 2 — Ceb снова вернулся в команду
Европейский клуб OG объявил новых игроков состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
32-летний чемпион The International Себастьян Ceb Дебс официально вошёл в основной состав по «Доте», заняв третью позицию. Новой «четвёркой» коллектива стал бывший игрок «молодёжки» NAVI Тамир Daze Токпанов. Киберспортсмен из Казахстана заменил в команде Меттью Ari Уолкера, ранее переведённого в запас OG.
Состав OG по «Доте»:
- Ньенгнара 23savage Тирамаханон;
- Леон Nine Кирилин;
- Себастьян Ceb Дебс;
- Тамир Daze Токпанов;
- Джиан xNova Вей Яп;
- Морис KheZu Гутман (тренер).
Новый состав OG дебютирует в закрытых отборочных к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4, которые начнутся 13 февраля.
Материалы по теме
Комментарии