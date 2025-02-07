Российская L1 TEAM рассказала об изменениях в составе по Dota 2

Киберспортивный клуб L1GA TEAM представил обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях российской организации.
В начале февраля L1 перевела в запас «мидера» Мираса Mirage` Мутанова и «четвёрку» Александра queezy Липина.
Вскоре после этого стало известно, что новым «саппортом» команды стал Владислав Antares Кертман, арендованный у Virtus.pro с возможностью выкупа контракта. Что касается второй позиции, её временно занял Вениамин xn丶e Смирнов, ранее выступавший за Team Secret.
Состав L1 по «Доте»:
- Александр v1olent Пак;
- Вениамин xn丶e Смирнов (стенд-ин);
- Альберт Alberkaaa Черноиванов;
- Александра queezy Липина (аренда);
- Егор RESPECT Прокурат (аренда);
- Александр Nofear Чурочкин (тренер).
Ближайшим соревнованием для российского коллектива станут закрытые квалификации к онлайн-ивенту FISSURE Universe Episode 4. Неизвестно, продолжат ли арендованные и временные игроки выступать за L1GA TEAM в дальнейшем.