Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Katowice 2025. Четвертьфинал. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская L1 TEAM рассказала об изменениях в составе по Dota 2

Российская L1 TEAM рассказала об изменениях в составе по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивный клуб L1GA TEAM представил обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях российской организации.

В начале февраля L1 перевела в запас «мидера» Мираса Mirage` Мутанова и «четвёрку» Александра queezy Липина.

Вскоре после этого стало известно, что новым «саппортом» команды стал Владислав Antares Кертман, арендованный у Virtus.pro с возможностью выкупа контракта. Что касается второй позиции, её временно занял Вениамин xn丶e Смирнов, ранее выступавший за Team Secret.

Состав L1 по «Доте»:

  • Александр v1olent Пак;
  • Вениамин xn丶e Смирнов (стенд-ин);
  • Альберт Alberkaaa Черноиванов;
  • Александра queezy Липина (аренда);
  • Егор RESPECT Прокурат (аренда);
  • Александр Nofear Чурочкин (тренер).

Ближайшим соревнованием для российского коллектива станут закрытые квалификации к онлайн-ивенту FISSURE Universe Episode 4. Неизвестно, продолжат ли арендованные и временные игроки выступать за L1GA TEAM в дальнейшем.

Материалы по теме
Егор RESPECT Прокурат перешёл в состав L1GA TEAM по «Доте» на правах аренды
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android