Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российская L1 TEAM рассказала об изменениях в составе по Dota 2

Киберспортивный клуб L1GA TEAM представил обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях российской организации.

В начале февраля L1 перевела в запас «мидера» Мираса Mirage` Мутанова и «четвёрку» Александра queezy Липина.

Вскоре после этого стало известно, что новым «саппортом» команды стал Владислав Antares Кертман, арендованный у Virtus.pro с возможностью выкупа контракта. Что касается второй позиции, её временно занял Вениамин xn丶e Смирнов, ранее выступавший за Team Secret.

Состав L1 по «Доте»:

Александр v1olent Пак;

Вениамин xn丶e Смирнов (стенд-ин);

Альберт Alberkaaa Черноиванов;

Александра queezy Липина (аренда);

Егор RESPECT Прокурат (аренда);

Александр Nofear Чурочкин (тренер).

Ближайшим соревнованием для российского коллектива станут закрытые квалификации к онлайн-ивенту FISSURE Universe Episode 4. Неизвестно, продолжат ли арендованные и временные игроки выступать за L1GA TEAM в дальнейшем.