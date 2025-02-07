Игру «Чудо-женщина» от авторов F.E.A.R. заново делают с 2024 года — СМИ

Как сообщают журналисты издания Bloomberg, игру «Чудо-женщина» от авторов F.E.A.R. заново делают с 2024 года. Ко всему прочему, во время перезапуска разработки у проекта сменилось руководство.

Сейчас Warner Bros. возлагает большие надежды на игру про «Чудо-женщину». Примечательно, что уже на тот момент тайтл стоил больше $ 100 млн, и многие вообще не уверены, что он сможет выйти в ближайшее время.

Игру про Чудо-женщину анонсировали в декабре 2021 года. С тех пор разработчики вообще не делились деталями проекта. Известно лишь то, что в основу сюжета игры ляжет оригинальная история. Игрокам предстоит объединить семью амазонок главной героини Дианы Пирс и всех людей из современного мира.

Сроки, дата релиза и другие подробности пока неизвестны.