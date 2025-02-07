Боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом выйдет 28 февраля — новый трейлер

Авторы боевика «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом («Чёрный ястреб», «Гнев человеческий») в главной роли опубликовали новый трейлер фильма. Из него стало известно, что премьера ленты состоится 28 февраля на Sky Cinema.

Видео доступно на YouTube-канале Sky Cinema. Права на видео принадлежат Sky Cinema.

Согласно синопсису, Лукас Рейес — дискредитированный наёмник, который получает шанс очистить своё имя. Ему поручают сесть в самолёт, чтобы выследить особо важную персону, но очень быстро выясняется, что на борту полно головорезов, которым нужен тот же человек. И теперь убить хотят их обоих.

Также в актёрский состав вошли Кэти Сакхофф, Чаритра Чандран, Марко Сарор, Юлиан Костов, Санджив Коли, Нора Трокан, Жужу Чан, Уильям ван дер Вегт и другие. Режиссёром выступил Джеймс Мэдиган, работавший над «Сделано в Голливуде».