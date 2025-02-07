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Российские разработчики из Owlcat Games помогали в создании Kingdom Come: Deliverance 2

4 февраля состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения знаменитой средневековой RPG в открытом мире. Внимательные геймеры нашли в финальных титрах упоминание студии Owlcat Games, состоящей из российских разработчиков.

Коллектив известен благодаря выпуску Pathfinder: Kingmaker и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Основатель Warhorse Studios Даниэль Вавра также поблагодарил команду в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: X (ранее Twitter)

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также с захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.