Ведущий Конан О'Брайен — на постере премии «Оскар»-2025

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала постер премии «Оскар»-2025. На нём оказался изображён Конан ОʼБрайен, который в этом году выступит главным ведущим церемонии.

Что касается соведущих, то ими станут Эмма Стоун, Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший и Давайн Джой Рэндольф – лауреаты церемонии в 2024 году.

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Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Официальный постер премии «Оскар»-2025