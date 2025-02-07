Стали известны группы DreamLeague Season 25 по «Доте» — Spirit с PV, BB с 9Pandas

Турнирный оператор ESL анонсировал распределение команд по группам на топ-турнире DreamLeague Season 25 по Dota 2.

В рамках первой стадии соревнования участники, разделённые на две группы, будут сражаться в формате round-robin с best-of-2 матчами. Четыре лучшие команды из каждой группы пройдут во второй групповой этап, а остальные коллективы покинут онлайн-ивент.

Распределение команд по группам на DL S25 по «Доте»:

Группа A

9Pandas (Россия) ;

; BetBoom Team (Россия) ;

; HEROIC (Южная Америка);

Moodeng Warriors (Азия);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

Team Falcons (Ближний Восток);

Tundra Esports (Европа);

Xtreme Gaming (Китай).

Группа B

AVULUS (Европа);

BOOM Esports (Филиппины);

Chimera Esports (Восточная Европа);

Gaimin Gladiators (Европа);

PARIVISION (Россия) ;

; Team Liquid (Швеция);

Team Spirit (Россия) ;

; Yakult Brothers (Китай).

Онлайн-турнир DreamLeague S25 по Dota 2 пройдёт в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.