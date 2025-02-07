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Стали известны группы DreamLeague Season 25 по «Доте» — Spirit с PV, BB с 9Pandas

Стали известны группы DreamLeague Season 25 по «Доте» — Spirit с PV, BB с 9Pandas
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Турнирный оператор ESL анонсировал распределение команд по группам на топ-турнире DreamLeague Season 25 по Dota 2.

В рамках первой стадии соревнования участники, разделённые на две группы, будут сражаться в формате round-robin с best-of-2 матчами. Четыре лучшие команды из каждой группы пройдут во второй групповой этап, а остальные коллективы покинут онлайн-ивент.

Распределение команд по группам на DL S25 по «Доте»:

Группа A

  • 9Pandas (Россия);
  • BetBoom Team (Россия);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • Moodeng Warriors (Азия);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Tundra Esports (Европа);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Группа B

  • AVULUS (Европа);
  • BOOM Esports (Филиппины);
  • Chimera Esports (Восточная Европа);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • PARIVISION (Россия);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Team Spirit (Россия);
  • Yakult Brothers (Китай).

Онлайн-турнир DreamLeague S25 по Dota 2 пройдёт в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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