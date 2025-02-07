Стали известны группы DreamLeague Season 25 по «Доте» — Spirit с PV, BB с 9Pandas
Турнирный оператор ESL анонсировал распределение команд по группам на топ-турнире DreamLeague Season 25 по Dota 2.
В рамках первой стадии соревнования участники, разделённые на две группы, будут сражаться в формате round-robin с best-of-2 матчами. Четыре лучшие команды из каждой группы пройдут во второй групповой этап, а остальные коллективы покинут онлайн-ивент.
Распределение команд по группам на DL S25 по «Доте»:
Группа A
- 9Pandas (Россия);
- BetBoom Team (Россия);
- HEROIC (Южная Америка);
- Moodeng Warriors (Азия);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Tundra Esports (Европа);
- Xtreme Gaming (Китай).
Группа B
- AVULUS (Европа);
- BOOM Esports (Филиппины);
- Chimera Esports (Восточная Европа);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- PARIVISION (Россия);
- Team Liquid (Швеция);
- Team Spirit (Россия);
- Yakult Brothers (Китай).
Онлайн-турнир DreamLeague S25 по Dota 2 пройдёт в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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