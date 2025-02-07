Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вышел первый трейлер фильма «Роднина» о великой фигуристке — премьера 6 марта

Кинокомпания Central Partnership опубликовала первый трейлер биографического фильма «Роднина» о великой фигуристке Ирине Родниной. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 6 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Согласно синопсису, впервые встав на лёд, маленькая Ира понимает, что нашла своё призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идёт к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжёлую болезнь, измену партнёра, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и благодаря невероятной силе духа и жажде победы бросает вызов всему миру – возвращается на лёд, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

В актёрский состав ленты вошли Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Фёдор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьёв, Марат Башаров, Виктория Полторак и другие. Кресло режиссёра занял Константин Статский (короткометражка «14:02»).