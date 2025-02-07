Вождь Пейлак — на новом кадре из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Журналисты издания Empire опубликовали новый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона. На нём оказался изображён Пейлак — вождь клана Тлалим. Роль героя в ленте исполнит актёр Дэвид Тьюлис («Обнажённые», «Мальчик в полосатой пижаме»).

Они жизнерадостны, веселы и красочны [члены клана Тлалим]. И все с нетерпением ждут их появления в фильме.

Премьера третьей части состоится 19 декабря. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.

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