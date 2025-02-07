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Nigma Galaxy без Миракла выбила российскую PARIVISION с BLAST Slam 2 по «Доте»

Nigma Galaxy без Миракла выбила российскую PARIVISION с BLAST Slam 2 по «Доте»
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В плей-офф топ-турнира BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн состоялась серия PARIVISION — Nigma Galaxy.

В четвертьфинале престижного соревнования российская PARIVISION встретилась с ближневосточной Nigma Galaxy. Несмотря на то что команда из России считалась явным фаворитом в данном матче, коллективу под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми удалось обыграть PV со счётом 2:1.

Стоит отметить, что на данном ивенте Nigma Galaxy выступает с заменой. Так, керри команды Амер Miracle- аль-Баркави пропустил соревнование, и его место в составе временно занял малайзиец Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь.

Dota 2. BLAST Slam II . 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Nigma Galaxy
Окончен
2 : 1
PARIVISION

В итоге PV вылетела с BLAST Slam 2, остановившись на 5-6-м месте. Это была последняя российская команда на турнире. Что касается Nigma Galaxy, в полуфинале коллектив встретится с европейской Tundra Esports.

Чемпионат BLAST Slam 2 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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