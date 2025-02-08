Team Spirit выбила Virtus.pro с чемпионата IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

На международном чемпионате Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 состоялось дерби российских команд.

В первом раунде плей-офф встретились Virtus.pro и Team Spirit. На карте Train «драконы» разгромили «медведей» со счётом 13:2. На Ancient VP уже удалось навязать борьбу, однако «спириты» всё равно закрыли оппонента, отдав лишь девять раундов.

Стоит отметить, что в данной серии Virtus.pro играла с вынужденной заменой. Так, из-за визовых проблем в плей-офф не смог выступить Тимур FL4MUS Марьев. Его заменил бывший игрок команды Николай mir Битюков.

В итоге VP разделила 5-6-е место с турецкой Eternal Fire и заработала $ 40 тыс. Team Spirit же прошла в полуфинал, где будет противостоять составу Natus Vincere.

Чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.