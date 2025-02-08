Объявлены прямые приглашения на топ-турнир IEM Dallas 2025 по Counter-Strike 2
Турнирный оператор ESL анонсировал команды, получившие прямые приглашения на престижный чемпионат Intel Extreme Masters Dallas 2025 по Counter-Strike 2.
Всего на турнире в США выступят 16 команд. Восемь коллективов получили прямые приглашения от организаторов, а остальные участники определятся по итогам региональных отборочных.
Список участников IEM Dallas 2025 по CS2:
- G2 Esports (Европа);
- Team Vitality (Европа);
- FaZe Clan (Европа);
- Eternal Fire (Турция);
- MOUZ (Европа);
- Team Liquid (Северная Америка);
- FURIA Esports (Бразилия);
- The MongolZ (Монголия);
- Победитель отборочных в Европе;
- Победитель отборочных в Европе;
- Победитель отборочных в Европе;
- Победитель отборочных в Европе;
- Победитель отборочных в Европе;
- Победитель отборочных в Северной Америке;
- Победитель отборочных в Южной Америке;
- Победитель отборочных в Азии.
Топ-турнир IEM Dallas 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 25 мая в Далласе, США. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс.
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