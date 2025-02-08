Объявлены прямые приглашения на топ-турнир IEM Dallas 2025 по Counter-Strike 2

Турнирный оператор ESL анонсировал команды, получившие прямые приглашения на престижный чемпионат Intel Extreme Masters Dallas 2025 по Counter-Strike 2.

Всего на турнире в США выступят 16 команд. Восемь коллективов получили прямые приглашения от организаторов, а остальные участники определятся по итогам региональных отборочных.

Список участников IEM Dallas 2025 по CS2:

G2 Esports (Европа);

Team Vitality (Европа);

FaZe Clan (Европа);

Eternal Fire (Турция);

MOUZ (Европа);

Team Liquid (Северная Америка);

FURIA Esports (Бразилия);

The MongolZ (Монголия);

Победитель отборочных в Европе;

Победитель отборочных в Европе;

Победитель отборочных в Европе;

Победитель отборочных в Европе;

Победитель отборочных в Европе;

Победитель отборочных в Северной Америке;

Победитель отборочных в Южной Америке;

Победитель отборочных в Азии.

Топ-турнир IEM Dallas 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 25 мая в Далласе, США. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс.