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Закрытые квалификации к FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2: Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия

Начинаются закрытые отборы к турниру FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» в трёх регионах
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Сегодня, 8 февраля, стартуют закрытые квалификации к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2. Первые отборы пройдут в Восточной Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

В Юго-Восточной Азии и Южной Америке четыре команды разыграют по одному региональному слоту на онлайн-ивенте, а в Восточной Европе восемь коллективов сразятся за два места на турнире от FISSURE.

Участники закрытых квалификаций к FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»:

Восточная Европа (2 слота)

  • 9Pandas (Россия);
  • L1GA TEAM (Восточная Европа);
  • One Move (Россия);
  • AVULUS (Восточная Европа);
  • 1win Team (Россия);
  • ASAKURA (Восточная Европа);
  • 4Pirates (Россия);
  • Blue Submarine (Россия).

Юго-Восточная Азия (1 слот)

  • Moodeng Warriors (Азия);
  • BOOM Esports (Филиппины);
  • Execration (Филиппины);
  • Young Blood (Индонезия).

Южная Америка (1 слот)

  • M80 (Перу);
  • Looking for Org (Перу);
  • Perro Negro (Перу);
  • TeamCompromiso (Перу).

Первые закрытые отборочные к FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдут в период с 8 по 10 февраля. Вторая половина региональных квалификаций начнётся 13 февраля в таких регионах, как Западная Европа, Северная Америка и Китай.

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