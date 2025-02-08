Начинаются закрытые отборы к турниру FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» в трёх регионах

Сегодня, 8 февраля, стартуют закрытые квалификации к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2. Первые отборы пройдут в Восточной Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

В Юго-Восточной Азии и Южной Америке четыре команды разыграют по одному региональному слоту на онлайн-ивенте, а в Восточной Европе восемь коллективов сразятся за два места на турнире от FISSURE.

Участники закрытых квалификаций к FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»:

Восточная Европа (2 слота)

9Pandas (Россия) ;

; L1GA TEAM (Восточная Европа);

One Move (Россия) ;

; AVULUS (Восточная Европа);

1win Team (Россия) ;

; ASAKURA (Восточная Европа);

4Pirates (Россия) ;

; Blue Submarine (Россия).

Юго-Восточная Азия (1 слот)

Moodeng Warriors (Азия);

BOOM Esports (Филиппины);

Execration (Филиппины);

Young Blood (Индонезия).

Южная Америка (1 слот)

M80 (Перу);

Looking for Org (Перу);

Perro Negro (Перу);

TeamCompromiso (Перу).

Первые закрытые отборочные к FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдут в период с 8 по 10 февраля. Вторая половина региональных квалификаций начнётся 13 февраля в таких регионах, как Западная Европа, Северная Америка и Китай.