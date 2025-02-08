Начинаются закрытые отборы к турниру FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» в трёх регионах

Сегодня, 8 февраля, стартуют закрытые квалификации к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2. Первые отборы пройдут в Восточной Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.
В Юго-Восточной Азии и Южной Америке четыре команды разыграют по одному региональному слоту на онлайн-ивенте, а в Восточной Европе восемь коллективов сразятся за два места на турнире от FISSURE.
Участники закрытых квалификаций к FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»:
Восточная Европа (2 слота)
- 9Pandas (Россия);
- L1GA TEAM (Восточная Европа);
- One Move (Россия);
- AVULUS (Восточная Европа);
- 1win Team (Россия);
- ASAKURA (Восточная Европа);
- 4Pirates (Россия);
- Blue Submarine (Россия).
Юго-Восточная Азия (1 слот)
- Moodeng Warriors (Азия);
- BOOM Esports (Филиппины);
- Execration (Филиппины);
- Young Blood (Индонезия).
Южная Америка (1 слот)
- M80 (Перу);
- Looking for Org (Перу);
- Perro Negro (Перу);
- TeamCompromiso (Перу).
Первые закрытые отборочные к FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдут в период с 8 по 10 февраля. Вторая половина региональных квалификаций начнётся 13 февраля в таких регионах, как Западная Европа, Северная Америка и Китай.