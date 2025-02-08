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IEM Katowice 2025. Полуфинал. День 9
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Начало прямой трансляции
17:45 Мск
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Расписание матчей IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 на 8 февраля (Катовице по КС)

Расписание полуфиналов IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 — Team Spirit против NAVI
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Сегодня, 8 февраля, продолжится плей-офф топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В рамках второго дня основной стадии состоятся два полуфинала. В первой серии за выход в гранд-финал сразятся Team Vitality и The MongolZ, а во второй — Team Spirit из России и украинская Natus Vincere.

Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 8 февраля, суббота:

  • 17:45. Team Vitality (Европа) — The MongolZ (Монголия);
  • 21:00. Natus Vincere (Украина) — Team Spirit (Россия).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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