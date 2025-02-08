Расписание BLAST Slam 2 по «Доте» на 8 февраля — Tundra с Nigma, GG с Falcons

Сегодня, 8 февраля, состоятся полуфиналы престижного турнира BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам сегодняшних best-of-3 матчей проигравшие покинут соревнование, а победители пройдут в гранд-финал, который состоится 9 февраля. Все российские коллективы вылетели с турнира ранее.

Расписание игр BLAST Slam 2 по «Доте» на 8 февраля, суббота:

18:00. Tundra Esports (Европа) — Nigma Galaxy (Ливан);

21:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток).

Топ-турнир BLAST Slam 2 по «Доте» проходит в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.